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Giriş Tarihi: 22.4.2021 09:33

Google’dan () için Doodle sürprizi! , ne zaman ve nasıl ortaya çıktı! İşte tarihçesi!

Google’dan Dünya Günü Earth Day için Doodle sürprizi! Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı! İşte tarihçesi!

Dünyaca ünlü arama motoru Google’dan Doodle sürprizi geldi. ile ilgili doodle yayınlandı. Bu özel günü kutlamak için video tasarım sanat eserlerini vurgulayan özel bir doodle oluşturan Google ile birlikte Dünya Günü () nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Dünyanın yaşamı ve güzelliği ile çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkan

22 Nisan Perşembe günü kutlanan Dünya Günü (Earth Day) hakkında sorgulamalar başladı. Google'ın doodle sürprizi olan bu özel gün için çevre konularını vurgulayan özel bir video tasarım oluşturuldu. Müzikli animasyon kısa filmi ile milyarlarca kullanıcıya farkındalık yaratmayı planlayan bu durum ile birlikte Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte Dünya Günü tarihçesi!

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

DÜNYA GÜNÜ TARİHÇESİ

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verelim

Bugün 22 Nisan küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için aktivist John McConnell'in önerisiyle uygulamaya geçmiş bir farkındalık günü



22 Nisan Dünya Günü'nde bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünya; üzerinde yaşayan bütün canlıların evi. Tüm canlılar için dünyayı içinde bulunduğu ekolojik krizden kurtarmamız gerekiyor.

Gezegenimizi seviyoruz çünkü dünya bizim yuvamız. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim. Yaşanabilir bir dünya için Evimizi koruyalım.

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Google’dan Dünya Günü (Earth Day) için Doodle sürprizi! Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı! İşte tarihçesi!
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