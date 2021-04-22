Google’dan Dünya Günü (Earth Day) için Doodle sürprizi! Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı! İşte tarihçesi!

22 Nisan Perşembe günü kutlanan Dünya Günü (Earth Day) hakkında sorgulamalar başladı. Google'ın doodle sürprizi olan bu özel gün için çevre konularını vurgulayan özel bir video tasarım oluşturuldu. Müzikli animasyon kısa filmi ile milyarlarca kullanıcıya farkındalık yaratmayı planlayan bu durum ile birlikte Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte Dünya Günü tarihçesi!
İlk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
DÜNYA GÜNÜ TARİHÇESİ
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.
Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.
DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verelim
Bugün 22 Nisan küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için aktivist John McConnell'in önerisiyle uygulamaya geçmiş bir farkındalık günü
22 Nisan Dünya Günü'nde bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünya; üzerinde yaşayan bütün canlıların evi. Tüm canlılar için dünyayı içinde bulunduğu ekolojik krizden kurtarmamız gerekiyor.
Gezegenimizi seviyoruz çünkü dünya bizim yuvamız. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim. Yaşanabilir bir dünya için Evimizi koruyalım.