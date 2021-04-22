Google’dan Dünya Günü (Earth Day) için Doodle sürprizi! Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı! İşte tarihçesi!

22 Nisan Perşembe günü kutlanan Dünya Günü (Earth Day) hakkında sorgulamalar başladı. Google'ın doodle sürprizi olan bu özel gün için çevre konularını vurgulayan özel bir video tasarım oluşturuldu. Müzikli animasyon kısa filmi ile milyarlarca kullanıcıya farkındalık yaratmayı planlayan bu durum ile birlikte Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte Dünya Günü tarihçesi!

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.