Gözyaşlarıyla kurumuna veda etti

Zonguldak Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğünde 9 yıldır müdürlük görevi yapan Gönül Demirsu, 47 yıl emek verdiği kurumdan gözyaşlarıyla emekli oldu.

Demirsu, ilk göreve başladığı zaman Bölge Çalışma Müdürlüğü olarak daha sonra da İŞKUR ve son olarak da Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü olarak görevine devam eden ve son 9 yıldır da müdürlük görevini başarıyla sürdürürken, emekli olması nedeniyle kuruma veda etti.

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda personel ve ilgili müdürlerin bir araya geldiği vedalaşmada konuşan Gönül Demirsu duygulu anlar yaşadı.

Demirsu konuşmasında, "Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Bugüne kadar hem sosyal, hem de iş çevremde birçok konuşma yaptım. Ayrıca gerek emekli olan, gerekse naklen atanan arkadaşlarımızı uğurladık. En zor gelen, en ağır gelen, yüreğimi titretecek, duygulanacağım bir konuşma olacak bugünkü. O nedenle, duygularımı ifade eden sözleri karalamaya çalıştım. Zaman zaman sesim titreyebilir, belki ses tonumu ayarlayamayabilirim. Beni anlayacağınızı umuyorum" dedi.

Demirsu, "47 yılımı dolu dolu ve verimli geçirmenin hazzı ile huzurlarınızda bu dönemi noktalıyorum. Hayatıma kattığınız her değer için bu hayattaki sahip olduğunuz renkleri benim resmimde de zenginleştirdiğiniz için, bıraktığınız anılarla beni zenginleştirdiğiniz için hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınıza bir dost olarak kabul ederseniz bilgi ve tecrübelerimle her daim müracaat edebileceğiniz arkadaşınız olarak katkıda bulunacağımı belirtmek istiyorum. Sezai Karakoç'un dediği gibi biz koşu bittikten sonra da koşan atlar olmaya mecburuz. İnsan, hayatı boyunca mutlaka hata yapar. Ben de bir insanım ve mutlaka hatalarım olmuştur. Bunlar için sizden helallik istiyorum. Gözümü arkada bırakmadan kurumuma ve çalışma arkadaşlarıma hoşça kalın diyorum. İyi ki hayatıma girdiniz… Bundan sonra da dostluğunuzla var olun. Allaha emanet olmanız duasıyla hoş kalın, hoşça kalın. Hakkınızı helal edin... Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Canlarım. Evlatlarım." dedi.