Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi başarıyla yürütülüyor

Toplantıya, proje paydaşları olarak Proje Koordinatör V. Dr. Serdar Yağcı, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salim Gökalp, Proje Yürütücüleri Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları ile proje teknik elemanları katıldı.

Toplantı öncesi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.Turan Karahan'ı makamında ziyaret eden heyet projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÇALIŞMASI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Serdar Yağcı, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin 2005 yılında başlatılan ve 55 ilde uygulanan projenin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı küçükbaş hayvan ıslahı çalışması olduğunu söyledi.

Proje kapsamında 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın takip edildiği belirten Yağcı, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım şehirlerinden Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde Şavak Akkaraman, Akkaraman ve Morkaraman Koyunu ile ilgili alt projeler desteklenmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde yapılan ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi elzemdir ki Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde de ıslah projeleri anlamında belirli bir ivme kazanılmıştır. Bu da hem bu illerin hem de ülkenin tarımsal faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

ELAZIĞ'DA 187 YETİŞTİRİCİYE 18 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE HAK EDİŞ ÖDEMESİ YAPILDI

Elazığ'da 2011 yılında Şavak Akkaraman Islah projeleri ile başlayan sürecin bugün itibariyle 4 adet Şavak Akkaraman koyunu, 1 adet Morkaraman, olmak üzere 5 alt proje ile devam ettiğine değinen Yağıcı, "Projeler kapsamında, toplam 31.500 baş hayvan üzerinden alınan verim kayıtları sayesinde ıslah çalışmalarının sürdürüldüğünü ve projelerde yer alan ve proje gerekliliklerini yerine getiren 187 yetiştiricimize bu güne kadar toplam 18.571.300,00 TL tutarında hak ediş ödemesi yapıldı. Aynı zamanda Malatya ilinde uygulanan 2 adet Akkaraman koyunu ıslah projeleri kapsamında proje gerekliliklerini yerine getiren 62 yetiştiricimize 6.898.080,00 TL, Tunceli ilinde yürütülen 1 adet Şavak Akkaraman koyunu ıslah projesi kapsamında 21 yetiştiricimize 3.379.610,00 TL destekleme ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Dr. Yağcı, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin, Ülke hayvancılığının geliştirilmesi konusunda ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Proje sayesinde birçok paydaş bir araya gelerek yapılan uygulamalar ile doğrudan sahaya olumlu bir etki sağlanmaktadır. Bu sayede, ülkemizde yerli hayvanlara dayalı damızlıkçı işletmeler ve verim kaydı tutulan işletmelerden söz edilebilir noktaya gelinmiştir" dedi.

Toplantı sonrası Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalılıoğlu, ziyaret edilerek, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.