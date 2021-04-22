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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:52

Hastanede tedavi gören çocuklardan resim sergisi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hastanede tedavi gören çocuklardan resim sergisi

Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Meydan Çocuk Hastanesi yerleşkesinde, tedavi gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 1 gün öncesinden kutladı. Hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resim sergisi de büyük beğeni topladı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği sergi hastane yönetimi tarafından organize edildi. Miniklerin sergisini gezen Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, onlarla sohbet etti. Müdür Nacar, "Yavrularımız hastanede de olsa bayramlarını mutlu geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Onlar bizim geleceğimiz. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık" dedi.

Etkinliğe katılan palyaçolar ile unutulmaz günler geçiren çocuklara daha sonra zekâ oyunları, boyama kitapları, boyama seti, bayrak, balon yanında isimleri yazılı bardak kupa hediye edildi.

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Hastanede tedavi gören çocuklardan resim sergisi
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