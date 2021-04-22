Hastanede tedavi gören çocuklardan resim sergisi

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği sergi hastane yönetimi tarafından organize edildi. Miniklerin sergisini gezen Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, onlarla sohbet etti. Müdür Nacar, "Yavrularımız hastanede de olsa bayramlarını mutlu geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Onlar bizim geleceğimiz. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık" dedi.

Etkinliğe katılan palyaçolar ile unutulmaz günler geçiren çocuklara daha sonra zekâ oyunları, boyama kitapları, boyama seti, bayrak, balon yanında isimleri yazılı bardak kupa hediye edildi.