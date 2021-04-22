Hatay’da uyuşturucuya geçit yok

Hatay'da bir eve düzenlenen operasyonda 4,6 gram Esrar maddesi, 19 gram Dişi Hint Keneviri tohumu, 916 gram Sentetik kannabinoid yapımında kullanılan AMG maddesi, 5 cm uzunluğunda dişi hint keneviri bitkisi ve 680 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde E.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu şahsın evine yapılan operasyonda 4,6 gram Esrar maddesi, 19 gram Dişi Hint Keneviri tohumu, 916 gram Sentetik kannabinoid yapımında kullanılan AMG maddesi, 5 cm uzunluğunda dişi hint keneviri bitkisi ve 680 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.