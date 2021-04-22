HDP’nin tutuklu başkanı Felemez Aydın acılı anneyi arayıp ‘oğlun öldü’ demiş

2019 yılında HDP Diyarbakır binası önünde bir araya gelen gözü yaşlı aileler evlat nöbeti başlattı. Diyarbakır'ın ardından Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta ta evlat nöbeti başlatan aileler her hafta HDP il binaları önünde eylem yapıyor. Diğer illerde HDP önlerindeki eylemler devam ederken, Van'daki evlat nöbeti tutan 28 olan aile sayısı 29'a yükseldi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı. HDP binası önüne kadar yürüyüş yapan aileler burada HDP aleyhine sloganlar atıp, PKK'yı lanetledi.

ANNE MERT GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Vanlı annelerin evlat nöbetine Bitlis'ten gelerek katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Saliha Mert, gözyaşlarına hakim olamadı. Evlatlarını arayan ailelerin sesini bastırmak için HDP tarafından çalınan müziğe adeta isyan eden acılı anne Saliha Mert, "Biz çocuklarımızı kaybettik onların müziğine bakın. Lanet olsun HDP'ye, PKK'ya ve onlara yardım edenlere. Utanmazlar. Bir annenin yüreğine nasıl böyle bir şey yapıyorlar. Benim yüreğim şu anda param parça oldu. Onlar benim oğlumu götürdü, PKK'ya verdi. Köpekler. Lanet olsun HDP'ye. Rabbim bu dünyada da öbür dünyada da onlara rahat vermesin. Oğlum nasıl büyüdü, nasıl oldu, göz önüne getirmeye çalışıyorum ama onu bile hatırlayamıyorum. Ya Rabbi sen köklerini kurut. Ben onların yüzünden Kürtlüğümü karartmışım. Benim bir evladım var, 'Anne Kürtçe konuşma' diyor. Artık Kürtçe konuşmak içimizden gelmiyor" dedi.

HDP'Lİ BAŞKAN ARAYIP "OĞLUN ÖLDÜ" DEDİ

Oğlu Yetiş Mert'in 2015 yılında İstanbul'da bir tekstil fabrikasında çalışırken, HDP'liler tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyen anne Mert, "Oğlumun kaybolmasının ardından gitmedik kapı bırakmadım. 2 defa daha kadar gittim ama beni oğlumla görüştürmediler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra dönemim Bitlis'in HDP'li Yolalan Belde Başkanı Felemez Aydın arayıp oğlumun nehre düşüp boğulduğunu söyledi. Bende maden boğuldu ölüsünü verin dedim onu yapmadılar. Bir süre sonra beni başka biri arayıp oğlumun yaşadığını ve PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Oğlum ölmedi yaşıyor ama vermiyorlar oğlumu. Evladımı verin bana. Oğlum her neredeysen çık gel. Seni çok özledim. Gel oğlum. Beni bir başıma bırakıp nerelere gittin. Benim senden başka kimsem yok. Gel oğlum her neredeysen çık gel." diye feryat etti.