İstanbul Evden Eve Nakliyat Hizmetleri Octovan’da!

İstanbul evden eve nakliyat hizmetinin en güvenilir adresi Octovan! Nakliyat alanında en az 5 yıl tecrübeli taşıma ekipleri ile çalışan Octovan, müşteri memnuniyetini artırmak için birlikte çalıştığı nakliyat firmalarına düzenli olarak eğitimler vermektedir. İstanbul evden eve nakliyat hizmeti almak isteyen kişilere en kaliteli hizmeti en uygun fiyat garantisi ile sunan Octovan'da ödeme için nakit ya da kredi kartı seçenekleri bulunmaktadır.



Ek hizmet dışında teklif edilen fiyatı kesinlikle değiştirmeyen Octovan, ev taşıma hizmetinden şehirlerarası nakliyata, depolama hizmetlerinden evden eve nakliyata kadar tüm nakliyat hizmetlerini sunuyor.





Diğer nakliyat firmalarının aksine İstanbul evden eve nakliyat işlemleri sırasında eşyaların zarar görmesi halinde oluşan zararı göz ardı etmeyen Octovan, nakliye işlemini gerçekleştiren nakliyat firmasının zararı aynı gün içerisinde hizmet alan kişiye ödemesini sağlıyor. İstanbul evden eve nakliyat ekiplerinin yeterliliklerini, eğitimlerini ve teknik donanımlarını düzenli olarak denetleyen Octovan, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmaktadır.





Nakliye Hizmeti

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer, Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Başakşehir gibi tüm ilçelere nakliye hizmeti sunan Octovan, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya için hem şehir içi nakliye hem de şehirlerarası nakliyat hizmeti vermektedir.

Şehirlerarası nakliyat hizmeti eşyaların zarar görebilme riskinin daha fazla olmasından dolayı farklı bir tecrübe istemektedir. Şehirlerarası evden eve nakliyat hizmetinde uzamanlaşan taşıma ekipleri ile eşyalarınızı güvenli bir şekilde istediğiniz yere taşıma garantisi sunan Octovan, Şehirlerarası nakliye hizmeti deneyimi ile de öne çıkıyor.





Ev Taşıma

Profesyonel taşıma ekipleri ile ev taşıma işlemlerini gerçekleştiren Octovan eşylarınızı söküyor, paketliyor ve yeni evinizde yeniden kurulumlarını yapıyor. Octovan tüm bu hizmetleri sunduğu fiyata dahil olarak teklif ediyor. Ev taşıma günü yaşanabilecek her türlü sorun için müşteri destek hattı ile hizmet alan kişilerin her zaman yanında olan Octovan, ev taşıma sürecinin yükünü omzunuzdan tamamen alarak sadece yeni evinize odaklanmanıza yardımcı oluyor.





Parça Eşya Taşıma

Nakliyat sektörünün en önemli hizmetlerinden biri olarak öne çıkan parça eşya taşıma hizmeti deneyim ve profesyonellik gerektirmektedir. Octovan'ın deneyimli ve profesyonel ekipleri yapı marketlerden, evinizden ya da ofisinizden taşımak istediğiniz ağır ve büyük eşyaları güvenli ve hızlı bir şekilde belirtilen adrese taşımaktadır.

Ek olarak hasar garantisi de sunan Octovan'da, parça eşya taşıma esnasında meydana gelen hasarlar aynı gün içerisinde nakliyat firması tarafından karşılanmaktadır. Beyaz eşya da koltuk takımları gibi büyük ve ağır ikinci el eşyaların belirli bir adresten alınarak istediğiniz adrese taşınmasını sağlayan Octovan, parça eşya taşıma alanındaki uzmanlığı ve en uygun fiyat garantisi ile her zaman yanınızda!





Nakliye Fiyatları

Nakliyat hizmeti almak isteyen kişilere en kaliteli hizmeti en uygun fiyat garantisi ile veren Octovan, sunduğu ödeme kolaylıkları ile de fark yaratmaktadır. Hizmet alan kişilere nakit ödeme imkanın yanında kredi kartı ile de ödeme yapabilme ayrıcalığı da sunan Octovan, kaliteli nakliyat hizmetini en uygun nakliye fiyatları ile kullanıcılarına ulaştırmaktadır. Hizmet alan kişilerin en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen taşınma günü ortaya çıkan ek ücretler, Octovan'da kesinlikle bulunmamaktadır.

Hizmet almak isteyen kişilerden almak istediği hizmeti detaylı bir şekilde öğrenen Octovan, net bir fiyat teklifi sunmaktadır. Sunulan fiyat, ek hizmet talebi olmaması durumunda, taşınma günü kesinlikle değişmemektedir. Hizmet alan kişiler ev taşıma işlemleri gerçekleşirken bu işlemlere ne kadar ödeceğini net bir şekilde bildiği için hiçbir tereddüt yaşamamaktadır.