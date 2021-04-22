İZMİR-'Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü





Korkuyordu kendisi, uyarmak için indik. 'Kapıyı biraz daha yavaş kapatır mısın, hastamız her giriş çıkışınızda korkuyor.' dedik. Bir sürü tehditler etti, 'Evin parasını veriyorum' dedi. Sonra da olaylar oldu, daha fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.





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