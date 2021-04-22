Kaçak atılan ağlar toplandı! Balıklar baraja geri salındı

Kandıra Namazgâh Barajında, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, iç sularda kullanılması yasak olan balık ağı atıldığına dair yapılan ihbarlar ve gazetemizde yer alan haberler üzerine, jandarma ekipleri, gönüllü vatandaşlar ile birlikte, birbiri ardına operasyonlar düzenledi.

DENETİMLERDE BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde KAMADER(Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği)üyelerince yapılan tespit üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimler ile toplanan ağların ardından, yine KAMADER üyeleri ile Jandarma ekipleri göl genelinde kaçak olarak ağ atıp avlanan kişiler yönelik denetimlerde bulundu.

BALIKLAR BARAJA SALINDI

Yapılan her ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar, Baraja atılmış çok sayıda ağı toplarken, ağlara takılmış olan yine yüzlerce balık baraja geri salındı. Öte yandan bölge sakinleri ve KAMADER üyeleri, yavrulama dönemindeki balıkların bu şekilde katledilmesine müsaade etmeyeceklerini gönüllü olarak denetimlerine devam edeceklerini ifade ederek, Jandarma'ya da yaptıkları her ihbarı değerlendirdikleri için teşekkür etti.