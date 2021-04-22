Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan çalışmalar sonucunda 21 Nisan 2021 günü düzenlenen operasyon neticesinde Zonguldak ili merkez ilçesine bağlı Beycuma Beldesi Osmanlı köyü sınırları içerisinde A.Ç.(40), E.A.(30) ve İ.Ç.(41) isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaptıkları sırada; bir adet kazma, bir adet kürek, bir adet manivela ve bir adet makaralı calaska ile birlikte suçüstü yakalandılar.

Yakalanan 3 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.