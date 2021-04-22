Karantinada olması gereken 5 kişi HES koduyla dışarıda yakalandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan'da ekipler tarafından yapılan HES Kodu sorgulamasında koronavirüs test sonucu pozitif olan 3 kişi ve temaslı olan karantinada olması gereken 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alınırken şahısların tamamına idari para cezası kesildi.

Erzincan Valiliği koordinesinde şehir genelinde oluşturulan pandemi ekipleri tarafından şehir genelinde HES kodu sorgulamaları sadece işletmelerde değil şehrin her yerinde yapılıyor. Yapılan kontrollerde koronavirüs test sonucu pozitif olan ve temaslı olan karantinada olması gereken 3'ü pozitif, 2'si temaslı 5 kişi tespit edilerek Kredi Yurtlar kurumuna ait yurtlarda karantinaya alınırken hepsine kurallara uymadıkları için idari para cezası kesildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde şehrin muhtelif yerlerinde yapılan kontrollerde E.A, H.Y, H.K, Y.S, T.G isimli vatandaşlardan 3'ünün koronavirüs test sonucu pozitif ve 2 Kişinin de temaslı olduğu ve karantinada olması gerekirken dışarıda gezdiği anlaşıldı. Bulundukları yerde izole edilen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından alınarak Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alındı.