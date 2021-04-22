Kaybolan Alzheimer hastası, 6’ıncı gününde 300 kişilik ekiple aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (85) bir daha haber alınamadı. İftar vaktine kadar eve gelmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirilerek köyün kırsal alanlarında arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın arama çalışmaları 6'ıncı gününde arama çalışmaları başladı.

Arama çalışmalarına İlçe jandarma personeli, Güvenlik Korucuları, AFAD, UMKE, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 300 kişilik ekiple süren arama çalışmaları devam ediyor.

Bugün 6'ıncı gün oldu arama çalışmalarımız halen devam ediyor. Biz Bölgede bulunan ve Hasan amcanın geçebileceği tüm güzergâhlara baktık, biz umudumuzu yitirmedik. İnşallah sağ salim bulup ailesine teslim ederiz. Kuzey yüzü dağcılık ve doğa sporları kulübü ve arama kurtarma Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar," Biz buradaki aramalarımıza İlçe jandarma personeli, Güvenlik Korucuları, AFAD, UMKE, SAR, Kuzey yüzü dağcılık ve köy halkı ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hasan amcayı bulana kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.