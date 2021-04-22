Kırıkkale’de iftar sonrası aşılama sürüyor

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki tüm hastanelerde ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası saat 21.00 ile 24.00 arasında korona virüse karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayında orucunun bozulacağı endişesi taşıyan vatandaşlar, iftar sonrasında hastaneye giderek aşı oluyor.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Uzun süredir bu yaşadığımız bu salgın ortamında elimizdeki en güçlü silahın aşı olduğunu biliyoruz. Aşı, biliyorsunuz Sağlık Bakanımızın da yakın zaman da yaptığı açıklamalarda değindiği üzere özellikle yaşı nüfusumuza şuana kadar aşılamayı yaptık. Yaşlı nüfusumuzun hastaneye yatış ve yoğun bakımda yatış oranlarımız ciddi anlamda azalttığını biliyoruz. Bizlere tabii ki aşının bu yönden sağlık hizmetinin sürdürülebilir ölçüde devam ettirmek açısından öneminin büyük olduğu aşikâr belli bir şekilde. İlimizde bu zamana kadar yaklaşık 81 bin doz aşı yaptık. Tabi bu aşılamada yaklaşık 34 bin vatandaşımızın birinci ve ikinci doz aşılaması tamamlandı. 19 bin vatandaşımızın da birinci doz aşıları yapıldı. İkinci doz aşılarının yapılması için günlerinin dolmasını bekliyorlar. Aşılamamız büyük bir hızla devam ediyor Kırıkkale ilinde de." dedi.



Ağırtaş, "Aşılama ilimizde Aile Sağlığı Merkezleri'nde, kamuya bağlı hastanelerimizde ve ilimizde bulunan özel hastanede aşılama hizmetleri devam ediyor. Tabii ki iftardan sonra ve hafta sonları da gece 24'e kadar aşılama hizmetimiz yine bu 3 hastanemizde Kırıkkale ilimizde devam ediyor. İlimizdeki aşılamada, Aile Sağlığı Merkezleri'nde tüm hastanelerimizde Sinovac aşısını yapıyoruz. Bunun yanında da BioNTech aşısı olmak isteyen vatandaşlarımıza da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bu hizmeti sunmaktayız." diye konuştu.