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Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:34

’de uyuşturucu operasyonu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu

’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan araçtaki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde seyir halindeki şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şüpheliler, H.A., B.D.U. ve S.A. isimli şahısların üst aramasında, H.A. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz 30 adet Suboxone hap ele geçirildi.

Yapılan araştırmada söz konusu şahısların uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu
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