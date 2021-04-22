Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde seyir halindeki şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şüpheliler, H.A., B.D.U. ve S.A. isimli şahısların üst aramasında, H.A. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz 30 adet Suboxone hap ele geçirildi.

Yapılan araştırmada söz konusu şahısların uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirtildi.