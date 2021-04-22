Kırsal mahallerdeki ihtiyaç sahibi ailelere Kaymakamdan ziyaret

Siverek İlçe Kaymakamı Ongu ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haşim Beyazgeyik ve sosyal inceleme görevlileri ile birlikte kırsal Şekerli, Büyükkazanlı ve Alagün mahallelerinde ikamet eden sorun ve talepleri bulunan vatandaşların talepleri yerine getirmek için ziyaret ediliyor.

3 kırsal mahalle de eşlerinin vefatları sebebiyle yıllardır yetim çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmakta olan kadınları ziyaret eden Kaymakam Ongu, ailelerimizin ve yetim çocuklarımızın sosyal, ekonomik ve eğitim durumları ile ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haşim Beyazgeyik'ten ayrıntılı bilgi aldı.

Ramazan ayında yaptığımız ziyaretler vesilesiyle ailelerimizin dertlerini dinleme, gönüllerine dokunma imkânı bulduklarını belirten Kaymakam Ongu şunları kaydetti. ''Devletimizin imkânları elverdiği ölçüde, Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip en kısa sürede çözüm üretmek ve mağduriyetlerini gidermek için tüm mesai arkadaşlarımız ile gayret içerisindeyiz'' dedi.

İlk defa bir Kaymakama, sorun ve taleplerini doğrudan iletmekten memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar yapılan ziyaret ve desteklerden dolayı Kaymakam Hasan Ongu'ya teşekkür ettiler.