Kırşehir’de ilk defa Osteoartrit ameliyatı yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fevzi Çakmak ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta 47 yaşındaki hasta konforlu bir diz kireçlemesi ameliyatı yapılarak kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fevzi Çakmak, "Ülkemizde orta ve ileri yaş grubunda en sık diz ağrısı nedeni osteoartrit yani diz kireçlenmesidir. İleri yaş grubunda ve son evre vakalarda total diz protezi uygulamak doğru ve etkin tedavi seçeneği olabilirken daha erken yaşlarda, dizin sadece belli bir kısmının tutulduğu ve medikal tedavinin yanıt vermediği vakalarda uygulamaktan kaçınılan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde Avrupa ve Amerika'da belli merkezlerde tek kopartman diz protezi olarak adlandırılan yarım diz protezleri bu hasta gruplarında uygulanabilmektedir. Hastanemizde farklı protez ameliyatları yapılmaktaydı. Fakat bu operasyon ilk defa yapıldı." dedi.

DAHA KONFORLU BİR YÖNTEM

Çakmak, "Bunun avantajı dizdeki bağları kesmeden sağlam olan dizin dış ve ön tarafını koruyarak yaklaşık 5-6 santimetrelik bir kesiyle çok daha konforlu bir ameliyat olması ve hastanın hızlı iyileşebilmesidir. Hastaların sağlam olan eklem bölgelerini feda etmeden sadece hasarlı bölgenin değişimiyle daha güvenli ve daha hızlı günlük hayatlarına dönebildikleri bu ileri cerrahi yöntemi artık ilimiz Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de yapmaya başlamış bulunmaktayız. Bu tedaviyi ilimizde ilk kez yapmış olmaktan onur ve mutluluk duymaktayım." şeklinde konuştu.