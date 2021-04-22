Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, 22 milyon liralık vurgun

800 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

20 günlük sürede 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelileri İstanbul'a kadar takip etti. Kolombiya uyruklu karı koca J.Z.M., L.G.O. ile kardeşi A.G.O., Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin yakalanmamak ve kimlik bilgilerini saklamak için olaydan sonra sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları, yakalanmamak için 8-10 farklı ticari taksi değiştirdikleri tespit edildi.