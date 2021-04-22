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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:35

Koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı

Koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı

'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu özel çocuklar Mehmet Çağlar Pekar (12) ve Selinnaz Özcan’a (12) bıraktı. Basketbol ve yüzmede madalyaları bulunan özel çocuklar koltuğa oturur oturmaz yeni spor sahaları ile basketbol ve yüzme kursları açılması talimatı verdi.

Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in koltuğuna başkan olarak Mehmet Çağlar Pekar ve başkan yardımcısı olarak da Selinnaz Özcan oturdu.

Başkan Soner Çetin ile tanışmaktan mutlu olduklarını belirten özel çocuklar sempatik tavırları ile gönülleri fethetti. Ziyarette çocuklar ayrıca Başkan Soner Çetin'e kendi yaptıkları resimleri hediye ettiler. Başkan Çetin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ne büyük bir lidere sahibiz ki çocuklarımıza böylesi önemli bir günü bayram olarak armağan etmiş. Ne kadar övünsek azdır" dedi.

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Koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı
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