Koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı

Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in koltuğuna başkan olarak Mehmet Çağlar Pekar ve başkan yardımcısı olarak da Selinnaz Özcan oturdu.

Başkan Soner Çetin ile tanışmaktan mutlu olduklarını belirten özel çocuklar sempatik tavırları ile gönülleri fethetti. Ziyarette çocuklar ayrıca Başkan Soner Çetin'e kendi yaptıkları resimleri hediye ettiler. Başkan Çetin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ne büyük bir lidere sahibiz ki çocuklarımıza böylesi önemli bir günü bayram olarak armağan etmiş. Ne kadar övünsek azdır" dedi.