Konya'da 6. kez alkollü yakalanan sürücü: Size yalvardığım kadar Allah'a...



"SİZE YALVARDIĞIM KADAR ALLAH'A YALVARSAM GÜNAHLARIMI AFFEDERDİ"



Jandarmanın yaptığı kontrolde sürücü R.O.'nun daha öncede 5 kez alkollü araç kullandığı ve ehliyetine de bu nedenle alı konulduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, alkollü sürücüyü polis ekiplerine teslim ederken, sigorta ve vizesi olmadığı tespit edilen otomobilin yakalanmasının olduğu da ortaya çıktı.