Korkunç olay: Pitbullu bıçaklayıp, sahibini dövdüler...



PİTBULL BESLEDİĞİ İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ



Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Ferdi Gülten'e, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 10 bin 434 lira para cezası kesildi, köpeğe de el kondu.