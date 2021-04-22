Kütahya Sosyal Yardım Ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor

Bölgenin en başarılı sivil toplum kuruluşu seçilen Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, "Sosyal Yardım ve Kültür Vakfımız 12 ay aktif çalışan ve örnek hizmetler gerçekleştiren bir kuruluştur. Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu olarak el birliği ve uyum içinde, ekip çalışması ile başarılı ve faydalı hizmetler yapmanın kıvancı ve huzuru içindeyiz. Vakfımızda görev alan tüm mensuplarımız gönüllü olarak ve Allah rızası için çalışmakta ve vakıf prensiplerine ve ruhuna uygun; rasyonel, azami tasarruf, şeffaf, katılımcı bir anlayışla görev ifa etmektedirler. Dışarıdan yardım toplamıyoruz. Özkaynaklarımızı, rasyonel bir şekilde kullanarak ve çeşitli etkinlikler yaparak sağladığımız gelirle faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ayrıca; işadamı olan bazı vakıf mensuplarımız parasal bağış yapmaktadır." dedi.

Merkez ve köy okullarına giysi, ayakkabı, eğitim yardımları, 60 üniversite öğrencisine burs verdiklerine değinen Tunçoğlu, "Şehit ve Gazi aileleri, Engelli vatandaşlarımıza akülü ve manuel tekerlekli araçlar yanı sıra, evlenip yuva kuran engelli bireylere ev eşyaları ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Beyaz Ay Dernek mensupları, Altı Nokta Körler Derneği, muhtaç anneler ve çocuklar, otistik çocuklar, Meydan Aşevinden yılın her günü sıcak yemek alan bin 200 kişiye katkılarımız, şehrimizde ikamet eden ve İl Göç İdaresinin kontrolünde bulunan mülteci ailelere, sığınmacı çocukları, giyecek, yiyecek ve eğitim malzemeleri dağıtımı, ev eşyaları vererek destek olmaktayız." açıklamasında bulundu.

Çocuk Esirgeme ve Sosyal Hizmetler Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve huzurevindeki büyükleri de es geçmediklerini dile getiren Tunçoğlu, "Pandemi döneminden önce zaman zaman iftar yemeklerinde buluşma ve kaynaşmalar sağlanıyordu. Temenni ederiz ki, sağlıklı ve esenlik dolu günlerde tekrar birlik-beraberlik içinde buluşmak kısmet olacaktır. Her sene 2 defa; merhum vakıf bağışçılarımızın ve vakıf mensuplarımızın aziz ruhlarına ve hayatta olan Vakıf mensuplarımıza ithafen Kur'an-ı Kerim hatimleri müftülük Kur'an kursu öğrencileri tarafından yapılmaktadır. Kuran kursu öğrencilerine yemekler ve hediyeler vermekteyiz. Çalışmalarımızda bize daima destek olan, güç veren ve teşvik eden Vakfımızın değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, Vakfımızın fedakar,çalışkan Bayanlar Kurulu Üyelerine; her sene Vakıflar haftasında, Vakfımızı ortak işbirliğine layık görerek görevler veren ve müşterek faaliyetler yapmamızı sağlayan Vakıflar Bölge Müdürümüz ve Şube Müdürlerine Muhtarlar Derneği Başkanımıza ve değerli muhtarlarımıza; en kalbi teşekkürlerimi ifade etmeyi bir görev sayıyorum." şeklinde konuştu

MUHTARLAR DERNEĞİ VE STK BAŞKANLARININ TEŞEKKÜRÜ

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sadece ramazan ayında değil, 12 ay boyunca yardım eden, destek olan Vakfımızın Yönetim Kuruluna; biz halkın temsilcileri olarak şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Sakatlar Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Meydan Aşevi Vakfı Başkanı, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı da Vakfın yıl boyunca yaptığı destekler ve yardımlardan dolayı memnuniyet ve teşekkürlerini ifade ettiler.