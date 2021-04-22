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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:09

'da acı olay: İki kardeş bir gün arayla 'e yenildi...

DHA
Malatya'da acı olay: İki kardeş bir gün arayla Koronavirüs'e yenildi...

'da, çok acı bir olay yaşandı. Coronavirüs'e yakalanan Hüseyin Berktaş (57) ile kardeşi Kemal Berktaş (48) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayata gözlerini kapadı. Talihsiz kardeşlerin yakınları ise yıkıldı...

Paşaköşkü Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Berktaş ile Kemal Berktaş kardeşlerin 20 gün önce koronavirüs şüphesiyle yaptırdıkları test pozitif çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan iki kardeşten biri dün akşam, diğeri ise bu sabah yaşamını yitirdi.

Hüseyin ve Kemal Berktaş, Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde toprağa verildi.


Hüseyin Berktaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşi Gülcan Berktaş'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği, Kemal Berktaş'ın eşinin ise 2008 yılında trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Malatya'da acı olay: İki kardeş bir gün arayla Koronavirüs'e yenildi...
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