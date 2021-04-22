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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:35

Medine toprağa verildi, babası gözaltına alındı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Medine toprağa verildi, babası gözaltına alındı

'da üç gün önce babası Emrah Güçlü’ye ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada kazara kendisini başından vuran ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Medine Güçlü toprağa verildi. Gözaltına alınan baba “İhmal ve tedbirsizlikten” adliyeye sevk edildi.

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Medine Güçlü, evde kimsenin bulunmadığı sırada babasına ait ruhsatsız tabanca ile oynamaya başladı. Küçük kız tetiğe dokununca başından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Refika Güçlü eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine eve gelen yakınları hiç zaman kaybetmeden Medine'yi Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Yapılan müdahalenin ardından Medine Güçlü, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kız yaşama veda etti.

Medine Güçlü'nün cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Şehir dışında çalıştığı belirlenen baba Emrah Güçlü kente gelir gelmez gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Güçlü'nün, ifadesinde, "Adana dışındaydım. Kızım dolabın üzerindeki silahı alıp oynarken kendini vurmuş. Keşke tabancayı evde bırakmasaydım" dediği öğrenildi.

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Medine toprağa verildi, babası gözaltına alındı
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