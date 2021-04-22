Mersin Agropark için imzalar atıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine, Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Tarsus Ticaret Odası Başkanı H.Ruhi Koçak ile Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Mersin her alanda olduğu gibi tarım alanında da ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Ali İhsan Su,

"2017 yılında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın gayretleriyle Tarım Teknoparkı sürecini başlattık. 2018 yılında ise bakanlar kurulu kararı ile Tarsus'ta yaklaşık 800 dönüm bir arazi üzerinde Mersin Tarım-Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Mersin Agropark) kuruldu. Akabinde kurucu şirketi oluşturduk ve çalışmaları ivedi olarak başlattık" dedi.

Vali Su, "Alanın imarının yapılması ve oraya yapılacak projelere kadar ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay alındı. Yüklenici firma ile şirketimiz arasındaki yapım ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzalayarak önemli bir adım atmış olacağız. Tarım Teknopark'ı tarım sektöründe yeni stratejiler oluşturulması, yeni ürünlerin bulunması, bilgi birikimlerinin artırılması, yeni ürünlere yönelme, kayıpların azaltılması ile ar-ge çalışmalarına imkân sağlayacak" diye konuştu.

Vali Su, "Çiftçinin dışarıda daha çok maliyetle yapabileceği çalışmayı burada daha az maliyetle daha uygun ortamda yapabileceği Tarım Teknoparkı'nın tarım sektöründeki gelişmelere büyük katkı sağlayıp ivme kazandıracağını düşünüyorum. Bu vesileyle katkılarından dolayı başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a şükranlarımı arz ediyorum. Burada bulunan paydaş tüm kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tarım Teknoparkı'nın ilimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"MÜRACAATLARI BEKLİYORUZ"

Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise tarımın ülkeler için stratejik sektörler arasında yer aldığını belirterek, kontrol altına alınıp geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bu amaca hizmet etmek üzere kurulan Mersin Agropark'ın sadece bölgeye değil tüm ülke tarım ve gıda sektörlerine hizmet edeceğini belirten Çakır, "Hedefimiz, tarım ve gıda alanında sektördeki araştırmacılarla girişimcileri bir araya getirerek ortak sinerji oluşturmak. Bu sinerjiyle verimliliği ve katma değeri yüksek, sağlıklı ürünler üretilmesini sağlayıp, dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak. Güçlü olduğumuz tarımsal avantajımızı, tarımsal teknoloji ve katma değeri yüksek ürün ihracatıyla ülkemiz için önemli bir gelire dönüştürmek. Türkiye'nin ilk tarım ihtisas teknoparkı olan Mersin Agropark'a çok gecikmeden yatırımcı ve araştırmacıların müracaatları bekliyoruz" diye konuştu.

İlk etapta toplam 24 bin 266 metrekarelik inşaatın 3 bin 700 metrekarelik kısmı hayata geçirilecek. İçerisinde 48 adet ofis ve laboratuvarın yer alacağı ilk etapta araştırmacılar ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni tohum çeşitlerinden sera konstrüksiyonlarına, nano teknolojilerden tarımsal makinelere kadar birçok alanda araştırma yapma imkanı bulacak.

Türkiye'nin ilk Tarım Teknoparkı ile ülkenin tarımda dışa bağımlılığının azaltılıp, ülkenin tarımda uluslararası ölçekte söz sahibi olabilmesine imkan tanıyacak bir cazibe merkezi haline dönüşmesi hedefleniyor.