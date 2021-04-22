Mersinli çocuklar hayallerindeki 23 Nisan’ı resmetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara özel yapılan çocuk sokağında renkli görüntüler görenleri cezbetti. Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a, Örümcek Adam'dan Niloya'ya birçok çizgi film karakterleri de dahil sokakta her şey çocuklar için düşünüldü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ressamlar ve kreş öğretmenleri eşliğinde 23 Nisan'ı pandemi kurallarına uygun şekilde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Başkan Tollu, "Erdemli'de çocuk sokağındayız. Çocuklarımızı özellikle belediyemizin kreşine devam eden çocuklarımızı getirdik bugün buraya. Çocuklarımızın hayalleri tabi ki önemli. Pandemiden dolayı maalesef hayal ettiği 23 Nisan programlarını yapamıyoruz. Fakat çocuklarımızın hayallerini buraya resmetmelerini uygun gördük. Şimdi çocuklar hayalindeki 23 Nisan nedir, nasıl bir 23 Nisan tasavvur ediyor bunu resmedecekler. O düşünceyle çocuklarımızı buraya davet ettik. Bir de malum güneş gerçekten çok güzel. Çocuklarımız kapalı ortamdan çıksın güneşle tanışsınlar istiyoruz" dedi.

"Aynı zamanda çocuklarımızın burada bir takım oyunları öğrenmeleri hoşça vakit geçirmeleri gerçekten bizler içinde önemli" diyen Başkan Tollu, "En azından gelecek yıllarda İnşallah önümüzdeki 2022'de 23 Nisan'da yüz yüze faaliyetlerimizi icra edebileceğimizi düşünüyoruz. Hem hastalığın bertaraf edilmesi, İnşallah bu sene içerisinde yerli aşımızın çıkmasıyla birlikte bu illetten kurtulacağız. Önümüzdeki yıla daha güçlü, daha iyi daha mükemmel hazırlanmamız için şuanda gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz için hayallerini şuanda resmediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklar tarafından tuvale yansıtılan resimlerin sergileneceğini ve ardından da çocukların ailelerine hediye edileceğini ifade eden Tollu, "Tabi burada 2.5 , 5 yaş arasında çocuklarımız bizim kreşimize devam ediyorlar. İlk defa aileler çocuklarının resimlerini görecekler ve 23 Nisan münasebetiyle çocuklarımız yaptıkları resimleri ailelerini armağan edecekler. Dolayısıyla ailelerimiz içinde hoş bir enstantene olacağını ben düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum ki bu resimleri anne babalar, çocuklarının ilk resimlerini ömür boyu saklayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Çocuklar ise çocuk sokağında düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti aktarırken, resmettikleri hayalleri ve 23 Nisan'a dair sevinç ve mutluluklarını dile getirdi.