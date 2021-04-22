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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:57

MHP’li Milletvekilinden açık davet

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP’li Milletvekilinden açık davet

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. , TBMM’de yaptığı konuşmayla, yatırımcıları ve Başkanlığını Kırıkkale Silah OSB’ye yatırım yapmaya davet etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesine, yeterli yatırımcını gelmediğini hatırlatarak, "Savunma sanayiimizin gözbebeği olan Kırıkkale'de kurulan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, aradan geçen 7 yılda ancak 9 firma faaliyete geçmiş, beklenen sayıda yatırımcı gelmemiştir," dedi.

YATIRIMCILARI DAVET ETTİ

"Kırıkkale Silah OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesi için, yatırımcıya teşvikler sağlanması, gerekirse Savunma Sanayi Başkanlığımızın katkı ve destek sunmasını beklemekteyiz," diyen MHP'li Öztürk, özel yatırımcıların yanı sıra Savunma Sanayi Başkanlığını da Kırıkkale Silah OSB'ye yatırım yapmaya davet etti.

SAVUNMA SANAYİ, KIRIKKALE'YE YENİ BÖLÜMLER AÇSIN

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Savunma Sanayi Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAI gibi savunma kuruluşlarımızın Kırıkkale Silah OSB'ye yeni bölümler kurması, Kırıkkale'ye yeni istihdam alanı açacak ve ilimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın katkılarını bekliyor, saygılar sunuyorum." dedi.

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MHP’li Milletvekilinden açık davet
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