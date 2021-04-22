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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:48 Son Güncelleme: 22.4.2021 13:50

'da kaçak yapılara göz açtırılmıyor! Akbük koyunda birinci etap yıkım tamamlandı

İHA
Muğla'da kaçak yapılara göz açtırılmıyor! Akbük koyunda birinci etap yıkım tamamlandı

Kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde gerçekleştirilen birinci etap planlı yıkım çalışmaları tamamlandı. 32 imara aykırı binadan 20'si yıkıldı. İşte haberin detayları...

Yerli ve yabancı turistler ile yatların günübirlik tatil için tercih ettikleri Akbük koyunda 32 imara aykırı yapı ve bina için yıkım kararı çıkmıştı. Yıkım kararının ardından Pazartesi günü Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında başlayan yıkımlarda birinci etap tamamlandı.


Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde devam edeceği açıklandı.



32 İMARA AYKIRI BİNADAN 20'Sİ YIKILDI

Menteşe Belediyesi tarafından Pazartesi günü başlayan imara aykırı deniz manzaralı yapılardan 16'sının yıkımı Menteşe Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

9 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı için başvururken, 2 yapı sahibinin davası devam ediyor.

4 yapı sahibi yıkımı kendisi gerçekleştirirken, bir kaçak binanın ise orman arazisi içinde olduğu için yıkım kararı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Muğla'da kaçak yapılara göz açtırılmıyor! Akbük koyunda birinci etap yıkım tamamlandı
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