Muğla'da kaçak yapılara göz açtırılmıyor! Akbük koyunda birinci etap yıkım tamamlandı



Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde devam edeceği açıklandı.