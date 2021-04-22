Narsisizm olarak bilinen bu terim, özseverlik olarak da tanımlanabilmektedir. Narsist kişilerin özelliklerini sıralayacak olursak; bu kişilerde ciddi bir bedensel ve zihinsel benliğe karşı duyulan aşırı hayranlık mevcuttur. Kabaca tabir edecek olurken kendine âşık olma halidir. "Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir?" soruları bu kapsamda birçok kişi tarafından yanıt arıyor.

NARSİST NEDİR?

Narsist kelimesi bir kişilik bozukluğudur. Kişilerin kendilerine duydukları fazla beğeni hali ve hayranlık duyma hissi olarak düşünülebilir. Öte yandan bu kişiler karşılarındaki insanları değersiz görür ve dinlemeyi pek sevmezler.

İlginin yalnızca kendileri olmalarını isteyen Narsist kişiler, eleştirilmekten de nefret eder ve yeni fikirlere kesinlikle açık değillerdir. Kurallardan hoşlanmaz ve üstünlük tavrını reddederler.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NE DEMEK?

Narsist kişilik bozukluğunun belirgin bir tedavisi olmamasıyla beraber belirli terapiler kişilerin iyileşmesine yardımcı olabilir. Depresyon ve anksiye halini azaltmak için belirli ilaçlar kullanılabilir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler birçok kaynakta "Kendini beğenme, tüm güçlülük ve büyüklenmecilik" olarak tanımlanmaktadır.

NARSİST KELİMESİNİN TARİHİ

Yunan mitolojisinden günümüze kadar gelmekte olan bu kelime mitolojik bir kahraman olan Narkissos'tan gelmektedir.

Narkissos isimli bu kahraman kendisine aşık olanları karşılıksız bırakan ve aldırmayan bir karakterdir. Ekho adında bir peri kızı, bir gün ormanda Narkisoss'a rastlar ve ondan çok etkilenir. Narkissos ise bu sevgiye karşı vermeyerek peri kızını kendisinden uzaklaştırır. Ekho bu durum karşısında günden güne eriyerek kara sevda ile içine kapanarak ölür. Kemikleri kayalara, sesi ise kayalarda eko dediğimiz yankılara dönüşür.

Olimpos dağındaki tanrılar bu duruma çok sinirlenir ve Narkisoss'u cezalandırır. Narkissos bir gün nehirden su içmek üzere eğilir ve kendi bedeninin yüzünün güzelliği ile büyülenir ve kendisine aşık olur. Öylesine büyük bir aşka tutulan karakter, nehirdeki yansımasına bakarken ne su ne yemek yer ve aynı Eko gibi günden güne eriyerek hayatını kaybeder. Ölmesinin ardından vücudu "Nergis" çiçeklerine dönüşür.