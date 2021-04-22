Ödül gibi ceza

İstanbul Beylikdüzü'nde 170 kilometre hızla çarptığı arkadaşlar Busenur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'ın (18) ölümlerine neden olan kamyonet sürücüsü Aslan İsmiev'in (22) cezası belli oldu. 2.43 promil alkollü çıkan Kazakistanlı İsmiev, 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.Ülüslar, "Mekatronik" bölümü öğrencisiydi. Hayali makine mühendisi olmaktı. Kaza olmasaydı iki gün sonra staja başlayacaktı. Yılmaz da liseden yeni mezun olmuştu. Ölümünden iki gün sonra üniversite sınavı sonuçları geldi. Çok iyi puan almıştı. Ancak ikisi de hayata veda etti. Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; sürücü Ulusal Caddesi'nde geçen yıl 7 Temmuz'da kamyonetiyle park halinde bulunan otobüse çarptı. Ardından da Ülüslar'ı ve Yılmaz'ı ezdi.Trafik bilirkişi raporunda İsmiev asli derecede tam kusurlu çıktı. Kazada başka kusurlu yoktu. Beylikdüzü Devlet Hastanesi raporunda da sürücüde 2.43 promil alkol belirlendi. Tanıklar ise aracın çok hızlı olduğunu belirtti. İsmiev, ifadesinde "Arkadaşımla birlikte alkol aldık. Araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettim. Pişmanım" dedi. Şüphelinin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu İsmiev, müşteki Murat Yılmaz ve Faruk Ülüslar hazır bulundu. İsmiev, son sözünde "Pişmanım, takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti, taksirle 2 kişinin ölümüne yol açan İsmiev'in bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve sürücü belgesine 3 yıl el konulmasına karar verdi.Baba Faruk Ülüslar "Bizler 2 idealist çocuklarımızı toprağa verdik. Yazıktır, günahtır, iki canın bedeli bu olmamalıydı. Suç ortada, alkol ve 170 kilometre hız. Çocuklara vurmadan önce 3 aracı pert ediyor sonra kızları aracın altına alıyor. Bunun bir izahı yok, pişmanım demekle olmuyor. 10 aydır hayatımız bitti. İki aileye ateş düştü. Şimdi verdikleri cezayla denetimli serbestlik ve pandemiden dolayı 1 veya 2 ay sonra serbest kalacak. Aşırı hız silah sayılması lazım bunun emsal örnekleri var, araştırdım. Aynı şekilde olan kazada 55 yıl ceza verildi. Ama bu şahsı bırakacaklar acımız katlandı. Ben kızımı el bebek büyüttüm, gözümden sakındım. İkisi de ezilerek can verdi. Buna hangi annenin babanın yüreği dayanır? Kızların tek suçları marketten çıkmak oldu" dedi.