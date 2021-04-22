Ömerli'nin dünyaca ünlü sofralık üzümü 'Karfoki' tescillendi

Ömerli Kaymakamlığı, Ömerli Belediyesi ve Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Türk Patent ve Marka Kurumuna, Karfoki üzümüne coğrafi işaret almak üzere yaptığı başvuru kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Ömerli İlçesinde bağlı köylerde yaşayan çiftçilerin geleneksel yöntemlerle binlerce yıldır susuz topraklarda organik koşullarda yetiştirdiği Karfoki Üzümü, kendine has tadı, aroması ve iri taneleri ile vatandaşlar tarafından çokça yemeklik olarak tercih ediliyor. Bölgede yaşayanların önemli gelir kaynağı olan değerli Karfoki üzümü yörede sofralık başta olmak üzere, kuru üzüm, pekmez, pestil ve cevizli sucuğu yapılan meşhur 'Karfoki' cinsi üzüm için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonuçlanarak Karfoki üzümü için "Coğrafi İşaret ve Marka Belgesi" verilmesi kentte büyük sevinç yarattı. Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, yerel ürün olarak tescili yapılan Karfoki Üzümünün "Coğrafi İşaret ve Marka Belgesi"ni Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a sundular.





Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Karfoki Üzümünü tanıtmak, marka değerini artırmak ve hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar payı oluşturmak, çiftçilerin bu üründen daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla çalışma yapacaklarını söyledi.



Başkan Altındağ, "Ömerli'nin önemli 23 genli yerli üzümden biri olan Karfoki üzümünün yöresel ürünler arasında coğrafi işaret tescili almasından dolayı büyük sevinç duyduk. Bunu inşallah diğer yöresel tatlarımızı için de yapacağız. Çünkü biz göreve geldiğimizde Ömerlimizi sosyal, ekonomik, tarımsal, kültürel, sportif ve sanatsal yönüyle geliştireceğimize, değerlerine değer katacağımıza dair halkımıza söz vermiştik. Son yıllarda yöresel ürünlerin korunması ve ekonomik anlamda güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sayesinde coğrafi işaret tesciline hak kazanan Ömerli'nin Karfoki üzümü, kentle özdeşmiş oldu. Kentimizin değerleri arasında yerini alan tescilli ürünümüz bundan sonra daha geniş kitleler tarafından tadılarak yaygınlaşacak." dedi.