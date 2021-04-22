Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza 10.30 sıralarında Hal Kavşağı Otogar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Eşref Yolcu yönetimindeki 34 DUU 569 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı.







Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Eşref Yolcu bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.







Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.