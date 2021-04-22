Polis memuru Karaca, yaşam mücadelesini kaybetti

Kırıkkale'de 1 Nisan tarihinde Ali Bozdaş (55) idaresindeki 71 BJ 466 plakalı otomobilin Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda refüje ve ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek, Polis Memuru Zakir Karaca'nın kullandığı 71 AAE 595 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Karaca, önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne daha sonra da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada 21 gün yaşam mücadelesi veren Karaca, dün hastanede hayatını kaybetti.

Karaca'nın cenazesi önce görev yaptığı Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) önüne getirildi.

Daha sonra ise Polis Memuru Karaca için Kırıkkale Nur Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende baba Numan Karaca, taziyeleri kabul etti, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Zakir Karaca, meslektaşlarının omuzlarından bir süre taşınarak cenaze aracına bindirilerek Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karaca, evli ve 2 çocuk babasıydı.