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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:51 Son Güncelleme: 22.4.2021 14:51

Pres makinasına sıkışan işçinin feci ölümü!

DHA
Pres makinasına sıkışan işçinin feci ölümü!

’nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan Adem Bozkurt (39), hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Adem Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartepe Arslanbey Mahallesi'ndeki bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan Adem Bozkurt, saat 02.00 sıralarında pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Makineye sıkışan Adem Bozkurt, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Adem Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Adem Bozkurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pres makinasına sıkışan işçinin feci ölümü!
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