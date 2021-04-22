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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:52

Rektör Tuncel koltuğunu adaşı Meryem’e devretti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Rektör Tuncel koltuğunu adaşı Meryem’e devretti

Prof. Dr. Meryem Tuncel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu üç kız çocuğuna devretti. “Bu özel günde tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklıyorum” diyen Prof. Dr. Tuncel, çocukların barış dolu bir dünyada yaşamaları ve sağlıklı, mutlu bir gelecekleri olması temennisinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Çukurova Üniversitesi'nde de pandemi nedeniyle kısıtlanmış etkinliklerle kutlandı. Gün dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel makamında Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden Cemre Özlem Bilir, Sakine Sultan Ceylan ile Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in adaşı Meryem Ekin Kanber'i ağırladı.

Heyecanlı oldukları kadar mutlulukları gözlerinden okunan minik rektörlerin koltuğu devralınca ilk icraatları telsizle kampüsün genel durumunu öğrenmek oldu. Güvenlik birimine talimatlar veren minik rektörler, özel kalem müdürünün sunduğu evraklara imza atmayı da ihmal etmedi.

Ziyarette çocuklarla tek tek ilgilenip onlara hediyeler veren Prof. Dr. Tuncel, geleceğin rektörlerine, vatanlarına bağlı bireyler olarak çok çalışıp fark yaratmaları öğüdünde bulundu.

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Rektör Tuncel koltuğunu adaşı Meryem’e devretti
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