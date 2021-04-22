Rektör Tuncel koltuğunu adaşı Meryem’e devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Çukurova Üniversitesi'nde de pandemi nedeniyle kısıtlanmış etkinliklerle kutlandı. Gün dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel makamında Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden Cemre Özlem Bilir, Sakine Sultan Ceylan ile Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in adaşı Meryem Ekin Kanber'i ağırladı.

Heyecanlı oldukları kadar mutlulukları gözlerinden okunan minik rektörlerin koltuğu devralınca ilk icraatları telsizle kampüsün genel durumunu öğrenmek oldu. Güvenlik birimine talimatlar veren minik rektörler, özel kalem müdürünün sunduğu evraklara imza atmayı da ihmal etmedi.

Ziyarette çocuklarla tek tek ilgilenip onlara hediyeler veren Prof. Dr. Tuncel, geleceğin rektörlerine, vatanlarına bağlı bireyler olarak çok çalışıp fark yaratmaları öğüdünde bulundu.