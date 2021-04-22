Bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor? Resmi tatil günleri 2021!

Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle resmi tatil günleri merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda ülkemizde kamu, özel sektör çalışanı, öğrenciler bayram tatillerini ve resmi tatil takvimi ile bu yılın tatil günlerini merak ediyor. Hal böyle olunca baharın başlaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle beraber 2021 resmi tatilleri ve 2021’de hangi günler tatil yapılacağı araştırılıyor. Bu yılın ilk resmi tatili 1 Ocak itibariyle başlarken resmi tatil takvimi ile ilgili detaylar haberimizde!

Bu sene tatil planlarını şekillendirmek isteyenler tarafından resmi tatil günleri gündeme geliyor. Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2021 resmi tatiller takvimi belli oldu. Nisan ayının son günlerine gelinirken dinleme fırsatı yakalamak isteyenler için bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu yanıt buldu. İşte 2021 resmi tatil günleri ile takvimi!

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2021

Milyonlarca vatandaşın gündemin resmi tatil günleri ile ilgili detaylar yer alıyor. 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tatillerin hangi günlere denk geldiği sorgulayanlar için resmi tatil takvimi günleri şöyle;