Bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor? Resmi tatil günleri 2021!

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Giriş Tarihi: 22.4.2021 08:56 Son Güncelleme: 22.4.2021 08:56

Bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021!

Resmi tatil günleri 2021: Bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda ülkemizde kamu, özel sektör çalışanı, öğrenciler bayram tatillerini ve ile bu yılın tatil günlerini merak ediyor. Hal böyle olunca baharın başlaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle beraber 2021 resmi tatilleri ve 2021’de hangi günler tatil yapılacağı araştırılıyor. Bu yılın ilk resmi tatili 1 Ocak itibariyle başlarken resmi tatil takvimi ile ilgili detaylar haberimizde!

Bu sene tatil planlarını şekillendirmek isteyenler tarafından gündeme geliyor. Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2021 takvimi belli oldu. Nisan ayının son günlerine gelinirken dinleme fırsatı yakalamak isteyenler için bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu yanıt buldu. İşte ile takvimi!

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2021

Milyonlarca vatandaşın gündemin resmi tatil günleri ile ilgili detaylar yer alıyor. 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tatillerin hangi günlere denk geldiği sorgulayanlar için günleri şöyle;

Resmi tatil günleri 2021: Bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Resmi tatil günleri 2021: Bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

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Bu sene resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor? Resmi tatil günleri 2021!
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