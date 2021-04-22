Rus turisti yağmalayan 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi, İskele Caddesi'nde tatile gelen Rusya vatandaşı Temuri Dzamukashvili (23) 19 Nisan günü akşam saatlerinde Hükümet Meydanı'na gitti. Meydanda daha önceden gördüğü ve merhabalaştığı Mustafa Eren A. (30), S.S.Ç, M. E. G. (15), A. F. (15) ve kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, Dzamukashvili'yi gezdireceklerini söyleyerek onu Çarşı Mahallesi, İskele Caddesi'ne götürdüler.

İddiaya göre Mustafa Eren A, M.E.G, A.F. ve kimliği belirlenemeyen şüpheli, burada Dzamukashvili'yi darp ederek tehditle cep telefonu, kol saati, küpe ve 40 TL civarındaki parasını gasp etti. Bu sırada şüphelilerden Mustafa Eren A. aldıkları cep telefonunu ertesi günü geri vereceğini söyledi.

Dzamukashvili ertesi gün telefonunun verilmemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar M.E.G. ve A.F. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. A.F. sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakılırken diğer şüphelirden M.E.G ve Mustafa Eren A. yağma suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.