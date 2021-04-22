SABAH 36 yaşında

Türk basınının lider ve referans gazetesi SABAH, 36'ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan SABAH Gazetesi, yenilikçi, öncü, cesur ve çok sesli kimliğiyle zirvedeki yerini koruyor. SABAH, 36. yaşına TEM Medya Merkezi'ndeki yeni binasında, arkasında tüm okurlarının desteğiyle giriyor. Türk basınının öncü gücü SABAH, deneyimli ve heyecanlı habercileriyle gündem belirlemeye de devam ediyor. 36 yıldır "Türkiye'nin en iyi gazetesi" sloganıyla toplumun sesi olan SABAH Gazetesi, doğru, ilkeli ve yenilikçi yayın politikasıyla geleceğe emin adımlarla yürüyor. Deneyimli kadrosu, köşe yazarları ile Türkiye'nin gündemini belirleyen SABAH, ülkemizin koronavirüsle mücadelesinde de titiz haberleriyle fark yaratıyor. Bizi her zaman diri tutan okurlarımıza teşekkür ediyoruz.