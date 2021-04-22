Sakarya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'daki korkunç kaza, akşam saatlerinde Adapazarı- Karasu yolu Söğütlü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Gezer yönetimindeki 57 DS 271 plakalı otomobil ile Cevri Küçük'ün kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.
OLAY YERİNE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Gezer, Keziban Gezer, Cevri Küçük ve Kadriye Küçük yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, Keziban Gezer doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.