Sakarya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

OLAY YERİNE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Gezer, Keziban Gezer, Cevri Küçük ve Kadriye Küçük yaralandı.