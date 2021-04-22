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Giriş Tarihi: 22.4.2021 23:50

'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Sakarya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Söğütlü ilçesinde akşam saatlerinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.ç

Sakarya'daki korkunç kaza, akşam saatlerinde Adapazarı- Karasu yolu Söğütlü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Gezer yönetimindeki 57 DS 271 plakalı otomobil ile Cevri Küçük'ün kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Gezer, Keziban Gezer, Cevri Küçük ve Kadriye Küçük yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, Keziban Gezer doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sakarya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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