Şanlıurfa'da Ormanlarda bakım çalışması yapılıyor

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlarda Czbc2 veya Czbc3 mescere tipi gibi bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Orman alanlarında uygulanan sıklık bakımı çalışmaları ile ağaçların daha sağlıklı, daha canlı olmaları sağlanırken ışık ve hava ihtiyaçlarının da asgari düzeyde giderilmesi hedefleniyor.

Atatürk Barajında 52 Hektar alanda 3 ve 4 nolu Bölmede sıklık bakımı ve koruyucu tahvil sahalarında çıkarılacak ağaçlar tespit edilerek işaretlenmesi ve daha sonra kesilerek temizlenmesi çalışmalarına başlandı.