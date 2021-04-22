Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 FN 999 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.