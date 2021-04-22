Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Bugünkü Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. Şans Topu sonuçları her hafta 2 gün MP TV ile Youtube canlı yayın aracılığıyla şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ 21 Nisan Çarşamba Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 NİSAN

Milli Piyango Online ile 21 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;