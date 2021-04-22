Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:32 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:40

açıklandı! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

koordinesinde gerçekleştirilen için geri sayım sona erdi. 32 numaralı çekiliş için kısa bir süre kaldı ve beklenen büyük ikramiye 315 bin TL seviyesine ulaştı. tutkunları, tarihli sonuçlarını araştırıyor. Buna göre, Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Bugünkü için geri sayım sona erdi. her hafta 2 gün MP TV ile Youtube canlı yayın aracılığıyla severlere duyuruluyor. üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 NİSAN
Milli Piyango Online ile 21 Nisan MPİ sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şan Topu çekilişinde bugünkü sonuçlar şu şekilde:

14, 18, 20, 22, 29, 8

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

18 Nisan 2021 20:30 Sonuçları
Çekiliş no: 31

1
3
7
18
20
4
Kazanan Kategoriler
Kategori
Kazanan Kişi Sayısı
İkramiye Tutarı
5+1
0
0,00
5
8
2.383,20
4+1
50
381,30
4
592
40,25
3+1
1.200
23,80
3
16.651
6,85
2+1
10.590
9,90
1+1
35.446
4,70
0+1
36.004
4,60
Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Nisan Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA