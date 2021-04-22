Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her haftanın 3 gününde MP TV ile Youtube canlı yayın vasıtasıyla kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. Uzun zamandır devreden ve her çekilişte rekor seviyeye ulaşan çılgın büyük ikramiye tutarı 143 Milyon TL'yi aşmış durumda. MPİ tarihinin en çılgın büyük ikramiye tutarının kazananı olmayı amaçlayan şans oyunu severler, bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak kupon doldurarak belirlenen şanslı numaralarla bilet sorgulaması yapmak isteyerek 21 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;