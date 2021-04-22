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Giriş Tarihi: 22.4.2021 21:08 Son Güncelleme: 22.4.2021 21:10

sonuçları belli oldu! ile 21 Nisan çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğin her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) günleri - ortak canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ sonuçları bugün (21 Nisan 2021 Çarşamba) şans oyunu severlere duyuruldu. Peş peşe gelen devirlerle birlikte 143 Milyon TL’yi aşan MPİ tarihinin en çılgın tutarını kazanmak isteyerek bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar şanslı numaralara ilişkin belli oldu mu? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile 21 Nisan çekiliş sonuçları ve ekranı.

SÜPER LOTO 22 NİSAN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her haftanın 3 gününde MP TV ile Youtube canlı yayın vasıtasıyla kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. Uzun zamandır devreden ve her çekilişte rekor seviyeye ulaşan çılgın büyük ikramiye tutarı 143 Milyon TL'yi aşmış durumda. MPİ tarihinin en çılgın büyük ikramiye tutarının kazananı olmayı amaçlayan şans oyunu severler, bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak kupon doldurarak belirlenen şanslı numaralarla bilet sorgulaması yapmak isteyerek 21 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Nisan Sayısal Loto sonuçları: 33 - 58 - 74 - 89 - 78 - 13 + 46 (Joker)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama
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