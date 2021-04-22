Şehir Hastanesi’nde günü birlik tedavi

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında geçen yıl 13 Kasım'da açılan ve bir ay sonra hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelenlere de şifa oluyor.İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Şehir hastanesinde 4 aydır ileri sağlık hizmeti gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 220 bin hastaya ayakta, 15 bin 600 hastaya da yatarak sağlık hizmeti sunuldu. 6 bin 200 ameliyat, 284 doğum, 484 anjiyo ve kalp pili takılma işlemi yapıldı. 41 açık kalp cerrahisi başarıyla gerçekleştirildi" dedi. Kalkan, yakın iller ve ülkelerden hastaneye yoğun şekilde hasta geldiğini anlatarak, "Özellikle sağlık turizmi alanında Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve Irak'tan bile hastalar geliyor" diye konuştu. AAKaliteli sağlık hizmeti sunulduğunun altını çizen Kalkan, "Hastanemiz Trakya'nın sağlık üssü olma yolunda ilerliyor. Irak'tan sabah 08.00 uçağına binip İstanbul Havalimanı'na 10.00 gibi gelenler, saat 13.00 gibi hastanemizde oluyorlar. 5 saatte Irak'tan buraya gelip tedavi olup dönen hastalarımız var. Balkan ülkelerinden de yoğun bir talep var" dedi.