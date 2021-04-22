Şehit amcasının adını taşıyan yeğeni ilk yaşını kutladı

Antalya'nın Alanya İlçesinde yaşayan Zencirli ailesi 14 Mayıs 2019 tarihinde Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriye Zencirli'nin kardeşi Armağan 21 Nisan tarihinde dünyaya gelen oğluna şehit kardeşinin adını verdi. Şehit adını alan minik Zekeriye Bulut Zencirli bir yaşını babannesi, şehit amcasının eşi, anne ve babasıyla birlikte kutladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin aynı ismi taşıyan yeğeni Zekeriya Bulut Zencirli birinci yaşını bitirdi. 14 Mayıs 2019'da şehadete kavuşan amcasıyla aynı ismi taşıyan minik Zekeriya için düzenlenen doğum gününe annesi Merve, babası Armağan Zencirli, şehidimizin annesi ve küçük Zekeriya'nın babannesi Leyla Çelik ve aile yakınları katıldı. Evladını şehit veren Leyla Çelik'in torunu ile mutluluğu dikkat çekti. Aile arasında kutlanan ve renkli görüntülere dahne olan doğum gününde "Küçük adam" Zekeriya Bulut Zencirli'nin mutluluğu görülmeye değerdi.