Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru nereden yapılır?

Seyahat izin belgesi almak isteyenler başvurularına hız kazandırıyor. Ülkemizde yaşanan vaka artışı sebebiyle sokağa çıkma yasağı sürecinde bazı durumlarda kişilerin şehirler arası seyahat izin belgesi ile özel araçlarla şehir dışına çıkabilecekleri bildirildi. Yani şehirler arası yolculuk yapacak olanların seyahat izin belgesi alma işlemi yapması gerekiyor. Bu kısıtlama süresince mazereti olan vatandaşlar ise yol izni de denilen ve e devlet aracılığı ile alınabilen "Seyahat izin belgesi" talebinde bulunabilecek. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede seyahat izin belgesi nasıl alınır, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır soruları yanıt buldu.
Ülkemizde sokağa çıkma yasağının uygulamaya koyulması ve şehirler arası yasaklar sebebiyle seyahat izin belgesi almak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre hafta içi her gün 19:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken seyahat izin belgesi almak isteyenler için detaylar şöyle;
Seyahat izin belgesi son günlerde vatandaşların gündeminden düşmüyor. Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi sokağa çıkma yasağı (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) saatleri 19.00-05.00 arasında uygulanacak.
Hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak.
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.