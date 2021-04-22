Siverek Çarşı grubundan ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Beşiktaş Çarşı Vicdan Grup üyelerinin desteğiyle hazırlanan 50 Ramazan paketi ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek teslim edilirken hayırseverlerin desteğiyle 100 ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyor.

Sosyal destek projesi kapsamında grubumuzun başlattığı Ramazan yardımlarını bizzat ailelere ulaştırıldığını belirten Siverek Çarşı Vicdan Grup sorumlusu Oğuz Yetik şunları kaydetti. "Ramazan ayı dolayısıyla sosyal destek projesi kapsamında grup olarak bizde ailelerimize bir nebzede olsa katkı sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz, üyelerimizin desteğiyle hazırlanan 50 gıda paketimizi ailelerimize teslim ettik, Hayırseverlerimizin de desteğiyle ramazan ayı boyunca 100 ailemize gıda paketi ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.