Siverek’te beton yol çalışmaları

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli mahallerinde alt yapısı tamamlanan sokaklarda beton yol çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, program çerçevesinde gelen taleplerinde değerlendirildiğini söyledi.

Önceliklerinin vatandaşlarının mağdur olmaması amacıyla alt yapısı tamamlanan sokaklar olduğunu belirten Canalır, "Özellikle Hasan çelebi mahallesi olmak üzere alt yapısı tamamlanan sokaklarda çalışma başlattık. Çalışmalar kapsamında beton yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkânlar çerçevesinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.