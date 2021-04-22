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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:39 Son Güncelleme: 22.4.2021 11:43

Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

DHA
Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

’nın ilçesinde A.A. kavga ettiği kayınbiraderi ’i (27) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında A.A. ile kayınbiraderi Semih Özmen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.A. yanındaki tabancayla Semih Özmen'e ateş etti.



İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Semih Özmen'i ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Semih Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü
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