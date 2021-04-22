Son dakika: Ablasının öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Esenler'de Yıldız Gül, yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Şüpheli kardeş Kemal Balkaya, Bursa'ya dönmek üzereyken şehirlerarası otobüste polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkta ifade verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Savcılıkta ifadesi alınan Balkaya, "Bursa'da alçı, boya işleriyle uğraşmaktayım. Maktul Yılmaz Gül benim öz ablam olur. Kendisi dört çocuğu ile birlikte Esenler'de açık adresini bilmediğim yerde kalmaktadır. Ablam geçmiş yıllarda ilk evliliğini yapmıştı, ilk eşinden boşandı. Boşandıktan sonra iki çocuğunu alıp İstanbul'a yerleşti. Bu süreçte ablamla irtibatı kestik. Ablamın ikinci evliliğini yaptığını ve bu evliliğinden iki çocuğunun olduğunu öğrendik. Bir buçuk yıl önce ikinci evliliğinde sorun yaşayınca tekrar Bursa'ya bizim yanımıza geldi.
ABLAMI KORUMAK İÇİN BIÇAK ALDIM
Olay gününe kadar ablama sevgilisinin yaşının çok küçük olduğunu böyle bir ilişkinin olmayacağını söylüyordum. Aramızda bu konuyla ilgili tartışma oluyordu. Olay günü bunları konuşmak için evine gittim. Yaklaşık bir saat evde kaldım. Sonra ablam telefoncuya uğramam lazım sen de gel dedi. Evden çıkarken yanıma gerekirse ablamı korumak için bıçak aldım.
KENDİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK KİŞİ İLE EVLENEMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORDUM
Bir saat kadar yürüdük. Olayın gerçekleştiği yere geldik. Bahsettiğim meseleleri konuşuyorduk. Kendinden 20 yaş küçük kişi ile evlenemeyeceğini söylüyordum. Bana ben istediğimi yaparım bana kimse karışamaz, ben istediğimle birlikte olurum. Allah senin belanı versin dedim. Ablam Yıldız'a bir tokat attım. Oda benim kafama vurdu. Bana hakaret etti. Ben giderken kafama bir kez daha vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ablam yerde yüzüstü yatar vaziyetteydi. Kanın aktığını gördüm. Bıçak elimdeydi. Ablamın yanında çantası vardı. O an yakalanmamak için ablamın telefonunu ve cüzdanını yanıma alıp suç aleti bıçak ile kaçtım. Ara sokakta telefonu kırıp attım. Cüzdanı da yerini hatırlamadığım bir yere fırlattım. Bıçakta koşarken üzerimden düşmüş nerede düştü bilmiyorum. Gece Arnavutköy'de hatırlamadığım bir otelde kaldım. 20 Nisan günü Bursa'ya gitmek üzereyken otobüste yakalandım. Ablam Yıldız Gül'ü öldürdüğüm için pişmanım. Ablam kaçarken canlı mıydı değil miydi hatırlamıyorum. Ablama eziyet çektirme amacım yoktu" dedi.