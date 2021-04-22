Son dakika: Ablasının öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı



KENDİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK KİŞİ İLE EVLENEMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORDUM

Bir saat kadar yürüdük. Olayın gerçekleştiği yere geldik. Bahsettiğim meseleleri konuşuyorduk. Kendinden 20 yaş küçük kişi ile evlenemeyeceğini söylüyordum. Bana ben istediğimi yaparım bana kimse karışamaz, ben istediğimle birlikte olurum. Allah senin belanı versin dedim. Ablam Yıldız'a bir tokat attım. Oda benim kafama vurdu. Bana hakaret etti. Ben giderken kafama bir kez daha vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ablam yerde yüzüstü yatar vaziyetteydi. Kanın aktığını gördüm. Bıçak elimdeydi. Ablamın yanında çantası vardı. O an yakalanmamak için ablamın telefonunu ve cüzdanını yanıma alıp suç aleti bıçak ile kaçtım. Ara sokakta telefonu kırıp attım. Cüzdanı da yerini hatırlamadığım bir yere fırlattım. Bıçakta koşarken üzerimden düşmüş nerede düştü bilmiyorum. Gece Arnavutköy'de hatırlamadığım bir otelde kaldım. 20 Nisan günü Bursa'ya gitmek üzereyken otobüste yakalandım. Ablam Yıldız Gül'ü öldürdüğüm için pişmanım. Ablam kaçarken canlı mıydı değil miydi hatırlamıyorum. Ablama eziyet çektirme amacım yoktu" dedi.