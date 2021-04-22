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Giriş Tarihi: 22.4.2021 08:57 Son Güncelleme: 22.4.2021 09:36

Son dakika: Evine gittiği kadınla cinsel ilişkiye girdi, kabusu yaşadı!

DHA
Son dakika: Evine gittiği kadınla cinsel ilişkiye girdi, kabusu yaşadı!

Son dakika haberler... Akılalmaz olay 'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. E.Y. isimli adam, sosyal medya üzerinden tanıştığı T.T. adlı kadının daveti üzerine onun evine gitti. Kadınla birlikte olan adam, daha sonra eve iki erkeğin gelmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bu kişiler, E.Y.'yi darbederek banka hesaplarındaki 30 bin lirasını, cep telefonunu ve üzerindeki parasını aldı. "Elimizde uygunsuz görüntülerin var. Şikayetçi olursan kullanırız." şeklinde tehdit edilen talihsiz adam, karakola giderek şikayette bulundu. Yakalanan çete üyelerinden 4'ü tutuklandı.

Kapaklı'da yaşayan E.Y., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla arkadaş olduktan sonra daveti üzerine evine gitti. E.Y., kadınla birlikte olduktan bir süre sonra eve gelen iki kişi, E.Y.'yi etkisiz hale getirip darbederek, kredi kartı ve banka hesaplarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paralarını aldı.

"ELİMİZDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİN VAR"

Bu kişiler, E.Y.'yi elinde uygunsuz görüntüleri bulunduğunu ve şikayetçi olması halinde kullanacaklarını belirterek, şantajda bulundu.

BAŞKA ERKEKLERİ DE BU TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Gasbedilen E.Y., önceki gün Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, başından geçenleri anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kapsamlı araştırma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis, E.Y.'yi evine davet eden T.T., adlı kadın ile diğer şüpheliler T.A., O.A., R.A., S.K., VE S.C.'yi yakaladı. İncelemede, şebeke üyelerinin daha önce de benzer yöntemle tuzağa düşürdükleri erkekleri gasbettiğini belirledi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy adliyesine sevk edilen şüphelilerden T.T., O.A., RA. ve T.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.C. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Evine gittiği kadınla cinsel ilişkiye girdi, kabusu yaşadı!
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