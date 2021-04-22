Son dakika: Evine gittiği kadınla cinsel ilişkiye girdi, kabusu yaşadı!

Kapaklı'da yaşayan E.Y., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla arkadaş olduktan sonra daveti üzerine evine gitti. E.Y., kadınla birlikte olduktan bir süre sonra eve gelen iki kişi, E.Y.'yi etkisiz hale getirip darbederek, kredi kartı ve banka hesaplarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paralarını aldı.